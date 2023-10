Giampiero Mughini dà del ‘cretino’ a Matteo Salvini al Grande Fratello – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 17 ottobre 2023)(US Endemol Shine) E’ entrato nella casa delda meno di ventiquattrore ma ha già fatto uno ’scivolone’ suche sta facendo parecchio discutere. Nel corso di una chiacchierata con Samira Lui, l’opinionista tv ha infatti dato delal vicepremier. Il tutto è avvenuto poco prima del pranzo.ha infatti chiesto a Samira: “Una ragazza, che chiamerò con la pelle scura, ha qualche problema in Italia? Non credo“ Alla risposta negativa della Lui – “Io no, mai, però non voglio…“ –ci ha quindi messo il carico da novanta. “Io penso questo, che in Italia non ci sia questo atteggiamento… Quel cretino diha detto: Paola Egonu…“ ha detto fuori ...