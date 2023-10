Giacomo Urtis | dopo Fabrizio Corona ha ritrovato l’amore | le foto su Instagram

(Di martedì 17 ottobre 2023) Personaggi tv.haha? Il chirurgo sembra aver superato la “crisi”le dure parole di: l’ex re dei paparazzi aveva fatto capire nella sua intervista a “Belve” che aveva strumentalizzato l’interesse dell’amico per fare un po’ di gossip. Ma chi è il nuovo fidanzato di? I fan sono curiosissimi… (continua a leggerele) Leggi anche: “Incapace”:su tutte le furie, la conduttrice rimane attonita Leggi ...

È ancora presto per sbilanciarci su di lei; per il momento ci basta Alfonso che le fa notare la somiglianza con: "Secondo mesi è ispirato a te, ci assomigli tantissimo" . ...

Grande Fratello, gaffe di Alfonso Signorini: «Jill Cooper somigli a Giacomo Urtis. Siete uguali». Poi il dietr ilmessaggero.it

Giacomo Urtis, dopo Fabrizio Corona ritrova l'amore: mano nella mano con un uomo in Ferrari. «Fate sogni d'oro corriereadriatico.it

Dopo un lungo blocco dedicato alla questione Heidi e Massimiliano Varrese, Alfonso Signorini fatica a ritrovare la lucidità ...È ancora presto per sbilanciarci su di lei; per il momento ci basta Alfonso che le fa notare la somiglianza con Giacomo Urtis: “Secondo me Giacomo Urtis si è ispirato a te, ci assomigli tantissimo”.