“GF Vip 8” | dopo il caso di Heidi Baci la situazione precipita in Casa | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di martedì 17 ottobre 2023) News. “GF Vip 8” choc,ildilastaancora molto tesa al Grande Fratello Vip,quanto successo in puntata ieri, lunedì 16 ottobre 2023. E Massimiliano Varrese, che ha pianto per l’uscita dal programma di, è anche furioso. E secondo quanto riferito da alcuni siti, come «Caffeina Magazine», i legali dell’attore potrebbero intervenire. (continua a leggerele foto) Leggi anche: “Perché è andata via”: ritiro dial “GF”, Beatrice toglie ogni dubbio Leggi anche:, addio al Gf: eccole ha sussurrato il padre nell’orecchio “GF ...