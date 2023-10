Gerry Scotti affonda successo di Che Tempo Che Fa | frecciata a Fazio

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 17 ottobre 2023) L'atteso ritorno di Fabioin tv è stato molto apprezzato dai telespettatori: la ventunesima edizione di CheChe Fa su NOVE è partita con grandi soddisni e record totalizzando 2.100.000 spettatori e il 10.5% di share, attestandosi come il programma più visto di sempre del canale e quintuplicando la media del prime time. Per l'occasione, essendo un evento, la messa in onda è stata trasmessa simulcast su Nove, Real Time, DMax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV con 2.600.000 spettatori pari al 13% di share e con un picco d'ascolto di 2.900.000 spettatori, è stato il programma più visto di sempre sui canali Warner Bros Discovery (QUI tutti i dettagli). Con 364.000 interazioni #CTCF è il programma più commentato sui social nella prima serata generalista. Solitamente non commenta mai programmi o dice la sua ...