Gennaro Gattuso | la drammatica notizia in famiglia | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di martedì 17 ottobre 2023) – Le ultime ore sono state particolarmente difficili per l’allenatore di calcio. L’automobile di Ida, sorella di Rino, è rimasta distrutta in un incendio avvenuto la scorsa notte. Un fatto su cui stanno indagando le forze dell’ordine: di seguito gli ultimi aggiornamenti. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Strage di Mestre, svolta choc nelle indagini: cos’hanno scoperto Leggi anche: Strage di Mestre: eseguita l’autopsia sul corpo dell’autistainL’automobile di Ida, sorella di Rino, attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia Rino, é rimasta distrutta in un incendio di natura dolosa messo in atto la scorsa notte da persone non identificate a ...