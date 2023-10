Geeked Week 2023 | le prime anticipazioni sull' evento online di Netflix

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si svolgerà dal 6 al 12 novembrel'diintitolato, di cui sono stati condivisi il trailer e il poster. Si svolgerà dal 6 al 12 novembre la, la settimana durante la qualeregalerà, contenuti esclusivi e molti altri appuntamenti da non perdere. Nel trailer condivisosi scoprono così i titoli, di serie e film tv, coinvolti nelle giornate, regalando inoltre alcune immagini inediti di progetti molto attesi come Rebel Moon e Il problema dei tre corpi. I primi dettagli Ladidi riferimento per tutto ciò che riguarda ...

Confermato inoltre il ritorno entro fine anno dell' evento, un'intera settimana dedicata ad annunci di film, serie e giochi. CASTLEVANIA NOCTURNE Già disponibili ovviamente su Netflix , ...

La Geeked Week torna a novembre! Guarda subito il trailer About Netflix

Geeked Week 2023: dal 6 al 12 novembre il fan fest virtuale di ... Lega Nerd

Si svolgerà dal 6 al 12 novembre online l'evento di Netflix intitolato Geeked Week 2023, di cui sono stati condivisi il trailer e il poster.Avatar: The Last Airbender, 3 Body Problem, and Tomb Raider are all coming to Netflix’s Geeked Week 2023 virtual showcase.