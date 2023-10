Gaza | strage all’ospedale | centinaia di morti Israele | è stato un razzo della Jihad Giordania | assalita ambasciata di Tel Aviv

Leggi su firenzepost

(Di martedì 17 ottobre 2023)diall'ospedale di, centrato da una bomba. Un massacro che rischia di far deflagrare il conflitto. Hamas accusadi aver colpito l'Al-Ahli Arabi Baptist Hospital causando tra i 200 e i 500. L'esercito israeliano nega ogni responsabilità e accusa dell'esplosione il lancio fallito di unislamica. "L'ospedale - fa sapere l'esercito israeliano -non era un edificio sensibile e non era un nostro obiettivo" L'articolo proviene da Firenze Post.