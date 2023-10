Gaza | oltre 3mila morti tra cui mille bimbi | Raid su un ospedale | 500 vittime palestinesi | Colpita anche una scuola - rifugio

(Di martedì 17 ottobre 2023) 17 ott 19:34 Scholz: per la nostra responsabilità nell'Olocausto dobbiamo sostenere Israele 'La storia della Germania e la responsabilità che ha avuto nell'Olocausto ci richiede di garantire la ...

17 ott 18:43 Salva di razzi daverso il centro di Israele Una salva di razzi è stata lanciata danel centro di Israele, compresa l'area grande di Tel Aviv, dove si sono sentite forti ...

Cosa c’è nella Striscia di Gaza oltre a Gaza Il Post

Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Gaza: oltre mille dispersi, 2.670 morti nei raid. Lega Araba e ... Il Sole 24 ORE

Nel report si sottolinea inoltre che nei territori del sud di Israele vicino alla Striscia di Gaza sarebbero presenti ancora alcuni gruppi di terroristi - più di una dozzina - e che tra gli ostaggi ...che proprio ieri ha annunciato di aver spostato il centro delle proprie operazioni nella parte meridionale di Gaza. Ma non esistono posti sicuri in cui trovare via di scampo. L’Onu ha stimato che ...