Gaza | l' Oms parla di 2800 morti e 11 000 feriti | la metà sono donne e bambini

L'presto senz'acqua, rischio emergenza sanitaria Nella Striscia dila situazione resta drammatica: ci sono due milioni di palestinesi sotto i bombardamenti, con le scorte di acqua, ...

A Gaza mancano 24 ore alla catastrofe umanitaria. L'allarme dell'Oms Dire

Il presidente degli Stati Uniti sarà in Medioriente. Pubblicato il video di una 21enne israeliana ostaggio dei miliziani. Blindato il valico di Rafah, l'Oms: "Ventiquattro ore e sarà catastrofe". Neta ...Il presidente statunitense Joe Biden sarà in Israele il 18 ottobre per una visita di “solidarietà” dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Biden punta anche a sbloccare gli aiuti per la Striscia di Gaz ...