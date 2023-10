Gaza | l’attacco di Israele viola già le norme del diritto internazionale

Leggi su velvetmag

(Di martedì 17 ottobre 2023)è ormai rasa al suolo. I numeri della tragedia umanitaria che si sta consumando in questa striscia di terra sono senza precedenti. Secondo le prime stime, l’esercito israeliano ha lanciato in meno di una settimana, il numero di bombe che gli USA hanno usato in Afghanistan in un anno. I bambini palestinesi morti ain sette giorni sono già 724. In Ucraina dal inizio della guerra sotto i bombardamenti russi hanno perso la vita 545 bambini. Dinnanzi a questa violenza i governi europei dichiarano il proprio sostegno a, ma all’interno delle capitali si moltiplicano le manifestazioni pro-Palestina. La ferocia delisraeliano viene condannata anche dall’ala progressista israeliana: intellettuali, diplomatici, giornalisti condannano l’approccio del governo Netanyahu. Che rischia ora di scatenare un ...