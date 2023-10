Gaza | il cerchiobottismo dei soliti noti di sinistra | le ragioni del portafogli

(Di martedì 17 ottobre 2023) Indietro tutta: “Assedio a”, “Tensione e paura”, “il conflitto s'allarga”, “Rischio escalation”. La campana dell'indietro tutta diffonde i suoi rintocchi nella piazza della pubblica informazione. Se è vero che la “guera è guera” come dice Rino Barillari, King dei paparazzi capitolini, è ancor più vero che l'opinione di questi volponi di opinionisti nostrani è assai più piuma al vento dell'aria intonata dal duca di Mantova nel Rigoletto. Ma ce n'è anche della Tosca: l'ora del distinguo pensoso è fuggita. Batte la lingua sul tamburo delle fattucchiere nostre, ovvero i giornali di John Elkann, quello di Carlo De Benedetti e la tivù di Urbano Cairo e così editorialisti & commentatori sfumano la propria indignazione cieca, pronta e assoluta per l'attacco di Hamas e dubitano e si tormentano perplessità sulla risposta di Israele. Dopo aver glissato e financo ...

Hamas e Mosca: un rapporto che viaggia tra il dichiarato e non, tra la condanna e l'appoggio politico. E se Putin sta al balcone, Hamas cerca di richiamarne l'attenzione ...Mélenchon, leader di France Insoumise, non condanna l'attacco di Hamas in Israele. Una deriva illogica nel Paese che ha sofferto stragi come Charlie Hebdo e il Bataclan ...