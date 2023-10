Gaza | ancora raid di Israele | decine di vittime - Netanyahu a Putin | Avanti fino alla distruzione dei terroristi - Ucciso il capo della

(Di martedì 17 ottobre 2023) 17 ott 06:29: in 600mila hanno lasciato, ne restano 100mila Secondo il portavoce delle forze di difesa israeliane, 600mila abitanti dihanno evacuato l'area diCity, in seguito ...

E i cristiani sonouna volta vittime e, paradossalmente, protagonisti di una pace che non ... per gli ostaggi della Morte, per le loro famiglie, per gli inermi intrappolati aquel coro ...

Gaza, catastrofe umanitaria. Bombe sul valico di Rafah, resta chiuso - Israele, visita a sorpresa del generale Usa: "Per prevenire l'escalation" - Israele, visita a sorpresa del generale Usa: "Per prevenire l'escalation" RaiNews

Il valico di Rafah ancora chiuso: bloccati gli aiuti umanitari per Gaza Il Fatto Quotidiano

Catania, gira con un monopattino modificato seduto su un divano - Ore 14 - 16/10/2023 Report. Opere d'arte di Casa Agnelli: i segreti inconfessabili In Mezz'ora. Gaza, i messaggi della disperazione ...L’attacco richiama altre epoche sanguinose. Era l’inizio della campagna di morte portata avanti negli anni a seguire dall’Isis (e le sue declinazioni) con operazioni complesse al Bataclan a Parigi, an ...