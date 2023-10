GammaDonna BEEz Tour

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 17 ottobre 2023) Parte dalla Puglia il “”: imprenditrici da tutta Italia si confrontano sull’ecosistema dell’innovazione Venerdì 20 ottobre a Gravina in Puglia, dal “Vivaio Digitale” di Macnil, parte un viaggio nell’Italia che innova per raccontare la creatività e il talento imprenditoriale con le testimonianze di imprenditrici provenienti da tutta Italia. E rilanciare la sfida culturale sulla presenza femminile nelle imprese innovative. Il tema dei divari di genere, che abbraccia numerose questioni sociali (dall’istruzione al gap salariale) è spesso al centro delle agende politiche ai vari livelli, e costituisce uno specifico obiettivo di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Tra le realtà più attive in Italia nel sostenere e promuovere la crescita del ruolo delle donne nel mondo dell’impresa, c’è l’Associazione, che dal 2004 lavora per valorizzare l’iniziativa ...