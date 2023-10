Gaia | Amadeus e Michele Riondino sono le voci italiane del film Disney di Natale

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il lungometraggio WaltAnimation Studios che rende omaggio ai 100 anni di storiaarriverà il 21 dicembre nelle saleThe WaltCompany festeggia oggi 100 anni di storie magiche, celebrando gli amati personaggi, le avventure sul grande schermo, le esperienze indimenticabili, i fan e gli storyteller che hanno reso tutto questo possibile. In occasione di questo anniversario,Italia annuncia ledel nuovodiWish: la cantautricepresta la propria voce alla brillante sognatrice Asha; il conduttoreinterpreta l’adorabile capretta di Asha, Valentino; e l’attorepresta la propria ...

approfondimento Wish, quello che c'è da sapere sul nuovo film d'animazione Disney Il cast vocale italiano completo Oltre ai sopracitatie Michele Riondino, il cast di voci della ...

