Freddato il jihadista di Bruxelles | si stava bevendo un caffè

(Di martedì 17 ottobre 2023) Alla fine lo hanno ucciso. Abdesalem Lassoued, il terrorista che ieri sera ha ucciso due persone svedesi a, è stato abbattuto dalla polizia nel suo quartiere di Schaerbeek. Nessuna particolare indagine o caccia all’uomo: la polizia ha ricevuto una telefonata che segnalava il“dell’Isis” seduto comodamente a bersi unin un bar della zona dove abita insieme alla moglie e alla figlia. Una storia al limite dell’incredibile, se si considera che l’attentatore era stato espulso mesi fa ma era rimasto tranquillamente in Europa a progettare la sua strage. Quando sul posto sono arrivati gli agenti, Lassoued ha risposto al fuoco della polizia dando il via ad una sparatoria. Colpito al petto, è stato subito trasportato in ospedale ma è morto poco dopo. L’arma usata per l’attentato, un fucile, era al suo ...