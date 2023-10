Francobollo per Norma Cossetto | un’operazione di civiltà

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma, 17 ott – La notizia è di qualche giorno fa, ma merita comunque un elogio. La pubblicazione di unperè sintomatica di un approccio positivo a una storia tragica, volta a ricordarla per tenerne viva la rappresentazione iconica. La Nazione è anche questo, e se l’Italia vuole tornare a vivere, deve partire anche da queste piccole cose. IlperIlperè disponibile dall’11 ottobre. A volerlo fortemente è stata l’associazione culturale Il Selvaggio di Siena, la quale si era già impegnata con successo far intitolare un parco alla martire istriana. Il responsabile dell’associazione Marzio Fucito aveva dichiarato: “Con grande orgoglio e soddisfazione ...

Nel panorama culturale italiano pochi nomi brillano con la stessa luminosità di Italo Calvino . In occasione del centenario della sua nascita, l'Italia ha emesso uncommemorativoonorare il ricordo e l'eredità di questo eccezionale scrittore. Il, che avrà un valore pari a 2,75 euro, è designatol'usola posta ordinaria del ...

Francobollo celebrativo per i 100 anni di Italo Calvino TG Poste

Italo Calvino, francobollo per i 100 anni dalla nascita Adnkronos

I film ambientati a Monaco non sono pochi, tanto da aver indotto il minuscolo Paese a ideare una serie di francobolli in argomento che ... entrambe le storie protagoniste sono incentrate sulla ...Un francobollo per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino. Avrà un valore di 2,75 euro ed al suo interno ha un richiamo a due sue celebri opere: ''Il barone rampante'' e ''Le città inv ...