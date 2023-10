Franco Rotunno | il bidello che ha salvato la vita a una studentessa che voleva suicidarsi ad Asti

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023), collaboratore scolco dell’Istituto tecnico Nicola Pellati di Nizza Monferrato, nell’giano, ieri haunache stava per morire. La ragazza aveva scavalcato la finestra della sua classe, si era messa sul davanzale e si è buttata di sotto.ha prima tentato di farle cambiare idea pregandola di rientrare in aula. Ma quando lei si è lasciata andare è intervenuto per salvarla riuscendo a prenderla al volo, per un braccio. Iloggi racconta cosa è successo in un’intervista a Repubblica: «Ero nell’atrio come ogni giorno quando i ragazzi entrano. Ho visto un’insegnante fuori che gesticolava perché si era accorta che c’era unaappesa al cornicione del secondo piano. Sono uscito ...