Francesco Vaia a Rtl 102 5 | «Il vaccino è un mezzo per vivere bene»

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute,, è intervenuto nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro.: “AFFRONTARE UN POSSIBILE RITORNO DELLE MALATTIE RESPIRATORIE INFETTIVE INFLUENZALI CON SERENITÀ” «Tra le cose che ci ha insegnato il COVID ci sono le buone pratiche igieniche che ognuno di noi deve seguire, è una buona pratica lavarsi spesso le mani. La prima cosa che mi sento di dire è di affrontare un possibile ritorno delle malattie respiratorie infettive influenzali con serenità. Se abbiamo la febbre, la prima buona regola è stare a casa e non frequentare altri ambienti, anche per rispettare gli altri. Dopo di che, è necessario seguire la sintomatologia, che modificherà il nostro atteggiamento in base al nostro quadro clinico. Una ...