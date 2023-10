FOTO ? Dumfries decisivo con l’Olanda | «Vittoria enorme | avanti!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023)ieri sera ha vinto con la sua Olanda sul campo della Grecia grazie ad un rigore procuratosi e poi trasformato da van Dijk GIOIA ? Felicità per Denzel. Il laterale dell'Inter sempre protagonista con la nazionale del. Ieri gli Orange hanno vinto per 1-0 in extremis grazie al rigore procuratore dal giocatore nerazzurro e poi segnato da van Dijk. Su Instagram, il difensore esprime la sua gioia. Ora ritorno all'Inter.