Foglie di olivo | proprietà | benefici | usi e infusi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 17 ottobre 2023) Anche le, non solo l’detengono numerosissime. Un recente studio dell’Università di Pisa ne ha decretato l’efficacia a livello scientifico. Conosciamo questo albero per la qualità dei suoi frutti, ma non tutti sanno quali altri preziosisi nascondono tra i suoi rami. L’ulivo è un sempreverde coltivato da oltre 6000 anni. In Italia, l’albero più antico ha 4000 anni e si trova in Sardegna. Da sempre simbolo di pace e alleanza, è citato nella Bibbia più volte. Dopo il diluvio, una colomba porta a Noè il suo ramoscello racchiuso nel becco come simbolo di riconciliazione. Gesù trascorre le sue ultime ore in un orto di ulivi. È presente anche nei miti Greci e Romani: Atena, la Dea della Guerra e dell’Intelligenza, incastona la sua spada vicino all’Acropoli e dalla fessura nasce un ramoscello ...