Fluminense – Corinthians – probabili formazioni

(Di martedì 17 ottobre 2023) Due squadre del Brasileiro che cercano di tornare a vincere si affrontano venerdi 20 ottobre al Maracana: ilospita il. Mentre la squadra di casa spera di evitare la terza sconfitta consecutiva, gli ospiti non hanno vinto nessuna delle ultime quattro partite in tutte le competizioni. Il calcio di inizio diè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo essersi assicurato un posto nella finale di Copa Libertadores grazie alla vittoria per 4-3 sull’Internacional, ilè stato sconfitto per 2-0 in casa dal Botafogo nell’ultima partita del Brasileiro poco meno di due settimane fa, un risultato ...

...30 Gomel - Dynamo Brest 15:30 BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL Always Ready - Palmaflor 21:00 Wilstermann - Bolivar 23:30 BRASILE SERIE A- Flamengo 02:00- Botafogo RJ 21:00 ...

O Corinthians se apresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta terça-feira para realizar o seu penúltimo treinamento antes de enfrentar o Fluminense, na quinta-feira. A partida pela 27ª rodada do ...O fim do jejum longe de casa também faria o Corinthians respirar na luta contra o rebaixamento. Faltando 12 rodadas para o fim do Brasileirão, o Timão é o 14º colocado, com 31 pontos, a quatro do ...