“Firmare è come scegliere la fidanzata giusta…”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 17 ottobre 2023) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 17/10/2023 alle 14:03 CEST Cristiano Giuntolidirettore sportivo della Juveha rilasciato dichiarazioni controverse durante un evento organizzato da “La Gazzetta dello Sport” interrogato sulla difficoltà di ottenere gli acquisti giusti. “Èla” ha esordito prima di affermare l’obbligo per le donne di sapersi fare e di svolgere i lavori domestici. “scegliersi una: la metti in casa e poi vedi che non cucina, non lava, non stira…” In un intervento organizzato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ dentro Festa dello Sport, il direttore sportivo della Juventus ha purtroppo ...