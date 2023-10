Firenze | violento scontro auto-moto | morto il conducente di 43 anni

L'impatto è stato molto, la Panda si è ribaltata e il conducente, un residente a, è morto subito. Le telecamere pubbliche mostrano tre persone sulla motocicletta. Due di loro sono ...

Incidente mortale nella notte in via Gioberti | Città di Firenze Comune di Firenze

Firenze, incidente fatale tra un'auto e una moto in via Gioberti - News Moto.it

In tre su moto rubata contromano, a morire è un uomo in Panda che passava per via Gioberti a Firenze. L'incidente ...Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto a Firenze: il sinistro ha visto coinvolta la sua auto e una moto rubata ...