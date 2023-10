Fiorentina | pronto il rinnovo di Kayode fino al 2028

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Laè pronta a rinnovare con Michael: per l’esterno èun prolungamento di contratto Laè pronta a blindare Michael, una delle rivelazioni dei viola, lanciato da Italiano stabilmente in prima squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri c’è stato un incontro a Milano tra la dirigenza e l’agente del calciatore. Sul tavolo un prolungamento di contrattoal, con adeguamento di stipendio. Il giovane terzino intanto è seguito anche in Premier dall’Arsenal.