Fiorentina | Commisso | “Faremo meglio dell’anno passato Il Viola Park? Orgoglioso | ma ci sono i cinghiali”

(Di martedì 17 ottobre 2023) "Gli obiettivi dellasempre gli stessi ma se anche si fossero alzati me li tengo per me. Di sicuro vogliamo faredell'anno scorso. Intanto se riusciremo a battere lunedì prossimo l'Empoli sarà il miglior inizio di campionato nella storia della club nell'era dei tre punti" L'articolo proviene da Firenze Post.

Parlando della recente inaugurazione del Viola Park a Bagno a Ripoli (Firenze)ha sottolineato: "In 97 anni di vita lanon aveva avuto mai niente di proprietà e quando tre anni e ...

Fiorentina, Commisso: "Messi 420 milioni in questa società fin'ora: soldi veri, non di fondi" TUTTO mercato WEB

FIORENTINA, COMMISSO: "OBIETTIVO È FARE MEGLIO DELL'ANNO SCORSO" Sport Mediaset

I ricavi sempre in cima alla lista dei pensieri di Rocco Commisso. E non potrebbe essere altrimenti, per un presidente disposto a spendere e investire tanto ("ho già messo 420 ..."Cedere la Fiorentina Non ci ho mai pensato neanche per un momento". Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in diretta a "Tutti convocati" su ...