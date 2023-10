Fine dell' incubo in Belgio | dove è stato arrestato l' attentatore islamico

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 ottobre 2023)dei giochi per Abdesalam L., l'che ha ucciso due persone a colpi di kalashnikov ieri sera a Bruxelles. Come riferito da Adam Parsons, corrispondente di Sky News Europe, si è quindi conclusa la fuga, durata diverse ore, con l'arresto che è andato in scena nel quartiere di Scharbeek, zonaa capitale del. Dalle prime indiscrezioni si ritiene che l'uomo, che ha sparato a due turisti svedesi venuti in città per la partitaa Nazionale scandinava, sia un tunisino a cui ènegato l'asilo in. In un video Abdesalam ha rivendicato la propria fedeltà alloed è inoltre presumibilmente legato alla tratta di esseri umani. La caccia all'uomo a Bruxelles era iniziata intorno alle 19.15 ...