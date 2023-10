Festival del Metaverso | nuovo record di presenze

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Straordinario successo di pubblico e di contenuti la II edizione deldelpromossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, andata in scena nella splendida location della Nuvola Lavazza con il gotha delle istituzioni e degli opinion leader dell’ecosistema innovazione italiano ed europeo. Centrato e superato il traguardo delle 5.000 persone in presenza nel corso dele oltre 500mila utenti unici nel corso della diretta streaming. “È stata una seconda edizione davvero straordinaria sia per l’incredibile numero diche per i collegati da remoto – così il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri – Abbiamo radunato alcuni dei maggiori opinion leader, nazionali che internazionali, sul mondo della virtual reality e dell’artificial intelligence, creando un confronto ...