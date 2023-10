Festa delle Forze Armate | il nuovo annuncio di Crosetto

Leggi su notizie

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il ministroin un’intervista a ‘Il Foglio’ è ritornato sulla: “La mia idea è ormai chiara, ma…”. Lunga intervista a Il Foglio per il ministro. Tra i temi affrontati anche quello della possibilità di un annullamento della: “Stavamo organizzato le celebrazioni, ma ora pensiamo di fermarci. Normalmente al Circo Massimo ci sono soldati con mezzi e nelle scorse annate hanno partecipato anche 200mila persona. Io sto pensando di non farla, ma è una mia idea“. Il ministrointervistato da ‘Il Foglio’ – Notizie.com – © AnsaIl titolare della Difesa ha spiegato anche il perché del suo no: “Significherebbe aumentare il fattore di rischio ...