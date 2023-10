Festa del Cinema | ecco le tre giurie | presiedute da Gael Garcia Bernal | Paolo Virzì e Philippine Leroy-Beaulieu

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 17 ottobre 2023)deldi Roma al via,leda, dae da: chi sono i giurati e le loro bio Ladeldi Roma RoFF18 è in partenza e queste sono leche assegneranno i premi, come annunciato dalla Direttrice Artistica Paola Malanga, con Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazioneper Roma, e Francesca Via, Direttrice Generale.presiederà la giuria del Concorso Progressive, la sezione competitiva della ...