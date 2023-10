Femminicidio di Ancona | la confessione di Franco Panariello

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 ottobre 2023)di: “il braccialetto elettronico non funzionava”. Sarebbe stato segnalato più volte Per due volte, l’assassino di sua moglie Concetta Marruocco, avrebbe segnalato almeno due volte il malfunzionamento del dispositivo elettronico che avvertiva del suo avvicinamento all’ex moglie. «L’ho detto una volta ai carabinieri di Fabriano, un’altra a quelli di Cerreto — ha raccontato nell’interrogatorio di garanzia —. Dopo una delle segnalazioni è pure intervenuto un tecnico per controllarlo». L’uomo si era accorto del malfunzionamento «Perché sarebbe scattato l’alert quando non c’era alcuna ragione», mentre la sera delavrebbe funzionato solo quando era troppo tardi, ovvero quando l’assassino era già arrivato in ...