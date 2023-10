Feci sul pavimento Easyjet | orrore a bordo | l' aereo non decolla

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) L'di, che da Tenerife avrebbe dovuto raggiungere l'aeroporto di Gatwick a Londra, non èto come da programma alle 20.05 di ieri. Il motivo? Un passeggero "ha defecato suldel bagno" del velivolo. A raccontarlo una delle persone presenti adell'. La compagnia, dopo un ritardo di diverse ore, alla fine ha deciso di annullare il volo, lasciando i passeggeri senza nessuna soluzione alternativa e annunciando di non avere abbastanza camere d'albergo per tutti. I passeggeri rimasti a terra dovrebbero prendere il volo sostitutivo oggi alle 15. Tuttavia, ieri seraha fatto sapere di non essere "in grado di trovare camere d'albergo nella zona" per tutti gli interessati, come si legge in un comunicato sul loro sito web. La ...