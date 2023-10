Fattore Putin in Palestina

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dopo tanti massacri, è dura capire come finirà l’eterna crisi israelo-palestinese. Quale potrebbe essere la soluzione?Elio Morravia email Gentile lettore, se vuole sapere come finirà la crisi che ci accompagna dal 1947, quando l’Onu autorizzò la nascita di uno Stato ebraico e uno Stato palestinese (quest’ultimo mai sorto), ritengo che l’unica via sarebbe la creazione appunto di uno Stato palestinese. Se invece chiede come finirà l’attuale crisi di Gaza, posso constatare chesta emergendo come un possibile mediatore. Mosca ha storicamente saldi legami coi palestinesi eha un’ottima intesa con Netanyahu. Se andasse così, finirebbe la tragica farsa di un’America che da 76 anni fa l’arbitro ma gioca nella squadra israeliana. Hamas è favorevole a un ruolo di Mosca. Abu Mazen, capo dell’’altra fazione palestinese, l’Olp, andrà a giorni al ...

Le relazioni fra Russia e Cina sono un fattore fondamentale per la stabilità globale. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir