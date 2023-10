Fantacalcio | infortunio Osimhen | quante partite salterà il bomber nigeriano

(Di martedì 17 ottobre 2023), duro colpo per i fantallenatori e per i tifosi del Napoli: eccoil. Bruttissima notizia per i tifosi del Napoli e per i fantallenatori: Victordovrà stare fermo ai box a causa di unrimediato in Nazionale. Continua la stagione sfortunata per gli azzurri: Rudi Garcia, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... 2 reti e 1 assist e tante assenze per. Sicuramente un periodo in cui non è riuscito a ... Per lui dunque non c'è stata una valutazione ale se è per questo lo scarsissimo ...

Napoli, infortunio Osimhen: i tempi di recupero e la gestione al Fantacalcio Fantacalcio ®

ULTIM’ORA – Osimhen, brutte notizie dagli esami: l’esito e i tempi di recupero SOS Fanta

La Juventus lavora in vista del mercato di gennaio, il club bianconero è alla ricerca di rinforzi per sopperire alle lacune della rosa. Mentre l’intero mondo del calcio italiano è scosso dal caso lega ...Settimane tribolate in casa partenopea, con lo scricchiolio sempre più forte della panchina di Rudi Garcia, e la notizia dell'infortunio di Osimhen che salterà almeno un mese di campionato. Napoli, ...