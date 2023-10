Fantacalcio | Aouar ma non solo | i 5 giocatori in rampa di lancio

(Di martedì 17 ottobre 2023) Mancano diversi giorni alla nona giornata del campionato. Occhio a questi 5 calciatori: si candidano ad un ruolo di primo piano. Si avvicina sempre di più il nono turno della Serie A, che scatterà nella giornata di sabato proponendo subito 3 match di fondamentale importanza per le squadre coinvolte. I mister sono al lavoro per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

..., però, ha fornito in generale una buonissima prestazione e questa è, senza ombra di dubbio, la notizia migliore per la Roma e la stagione dei giallorossi.: i voti di AouarIl nuovo ...

Roma, Aouar: "Contento del gol, avevamo bisogno di punti. Su Mourinho..." Fantacalcio ®

Mourinho: "Renato Sanches sempre a rischio, non riusciamo a capire. Su Aouar..." Fantacalcio ®

Il gol, infatti, ha permesso di indirizzare il match; Aouar, però, ha fornito in generale una buonissima prestazione e questa è, senza ombra di dubbio, la notizia migliore per la Roma e la stagione ...Aouar fantacalcio - Periodo positivo per Aouar, reduce da una doppietta in Nazionale: cambiano le gerarchie nel centrocampo della Roma