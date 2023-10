Fagioli squalificato 7 mesi per scommesse illegali

(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) – Nicolò, centrocampista della Juventus, è statoper 12per le. Nell’ambito dell’accordo con la procura federale della Figc, 5previsti dalla sanzione sono stati “commutati in prescrizioni alternative”. Al giocatore, inoltre comminata un’ammenda di 12.500 euro. La squalifica è destinata a scadere il 17 maggio, poco prima della chiusura del campionato di Serie A che terminerà il 26 maggio 2024: la stagione dicon la maglia della Juventus, che non gioca le coppe europee, si chiude qui. “Riguardo le prescrizioni alternative,dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 6e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi ...

...squalifica di NicolòIl patteggiamento proposto dall'avvocato di Nicolòè stato accettato dal Procuratore Federale Chiné e, salvo sorprese, il calciatore dovrebbe essere...

Fagioli, sette mesi di squalifica: accordo raggiunto per il patteggiamento Sky Sport

Scommesse, Fagioli squalificato per 12 mesi. Cinque in prescrizioni alternative ForzaRoma.info

Nicolò Fagioli non tornerà in campo in questa stagione. Primo giocatore invischiato nello scandalo sulle scommesse che sta travolgendo il calcio italiano, il centrocampista della Juventus ha trovato u ...La Procura Federale ha raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Nicolò Fagioli a seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei ...