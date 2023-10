Fagioli Patteggia e Cambia Vita | Conti monitorati | Stagione Finita e Testimonial nelle Scuole

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 17 ottobre 2023) Torino - In un significativo sviluppo nel mondo del calcio, Nicolò, il centrocampista della Juventus, ha raggiunto un accordo con la Procura della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) in seguito al suo coinvolgimentoscommesse sportive. Il team legale die la Procura della FIGC hanno stabilito un verdetto che include una sospensione di otto mesi, oltre a cinque pene accessorie. L'accordo è stato raggiunto dopo chesi era autodenunciato il 30 agosto, a seguito della scoperta di un'indagine avviata dalla Procura di Torino. Ha ammesso apertamente di soffrire di ludopatia, o dipendenza dal gioco d'azzardo, e ha persino rivelato il coinvolgimento di Sandro Tonali, che avrebbe suggerito l'app per le scommesse. Inoltre,ha confessato di aver scommesso su partite di ...