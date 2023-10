Fagioli | il 23 maggio la polizia va a casa sua Lui non nega nulla Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nicolòe le scommesse. Tutto nasce a, come racconta il Corriere dello Sport, quando labussa adel calciatore della Juventus. Il 23, suona al citofono la. È questo il momento esatto in cui comincia il caso scommesse. Gli inquirenti chiedono conto adi un incontro, avvenuto nei giorni precedenti in un bar di Torino, con uno dei sospettati della maxi-inchiesta sulle scommesse.non, tranne il tentativo di estorsione, e si dimostra subito collaborativo: «Ho scommesso» ammette, senza indugi, consegnando agli agenti il cellulare, il tablet e il pc. A quel punto, il 22enne si rende conto che il suo comportamento può avere pesanti ripercussioni in ambito ...