Fagioli | ecco il patteggiamento per le scommesse | 12 mesi 5 commutati

Leggi su panorama

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ufficiale l'accordo per ildi Nicolò, primo calciatore coinvolto nello scandaloil comunicato della Figc: "La Procura Federale ha raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Nicolòa seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 12, 5 dei qualiin prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuaresu eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA.Riguardo le prescrizioni alternative,dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 6e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell’arco ...