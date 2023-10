Fagioli | accordo in Procura | UFFICIALE la squalifica

Leggi su ildifforme

(Di martedì 17 ottobre 2023)raggiunto inper Nicolòe i suoi avvocati, che hanno patteggiato ladel centrocampista della Juventus in seguito al recente caso scommesse. L’entità è stata resaed ammonta a 7 mesi di esclusione dalle partite più 5 per pene accessorie, commutati in prescrizioni alternative quali percorso terapeutico ed impegno nel L'articolo proviene da Il Difforme.