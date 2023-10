Fabrizio Corona | “Spalletti ti devi vergognare Buffon è lì e per anni ha giocato solo a poker”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Il problema sono le dichiarazioni didel giorno prima quando li sono andati a prendere a Coverciano. Va in televisione e accusa me invece di preoccuparsi dei suoi ragazzi che spendono soldoni in vari modi. Se la Procura è venuta non è sciacallaggio, hanno fatto il loro lavoro.chiedere scusa a me e ti. Rappresenti l’Italia, sei il padre della Nazionale. Quello che ha fatto Mancini è vergognoso a livello etico. Ora ci troviamo un allenatore che manda messaggi tutti abbracciati, guidati dache perha”. Inizia così l’intervista ada parte di Nunzia De Girolamo su Rai Tre sul caso delle scommesse. SportFace.