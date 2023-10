Fabrizio Corona ha un video su di me | Striscia | la confessione di Sergio Friscia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si ricompone quella che ormai è una coppia storica, perla Notizia, quella composta dae Roberto Lipari, tornati alla conduzione del tg satirico di Canale 5 da ieri sera, lunedì 16 ottobre. E nell'introduzione alla loro prima puntata di questa stagione, ecco che il duo indugia su, l'ex re dei paparazzi tornato libero e che sta facendo stra-parlare di sé a causa della vicenda calcioscommesse e per le sue rivelazioni. "Buonasera! Comparuzzo mio! Mi sei mancato. Grazie, grazie, grazie. Addirittura standing-ovation, non dovevate, troppo buoni", afferma Lipari scendendo dalle scale. E ancora, dopo aver notato la standing ovation del pubblico, ha aggiunto: "Io ho un sospetto... hanno visto come ballavi e questa era una prova di evacuazione. Comunque ti vedo bene, hai ...

C'è particolare attesa per l'ospitata dialla trasmissione Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo , ma non mancano neppure le polemiche a riguardo: dopo la curiosità per il toto nomi , presunti colpevoli di calcio scommesse, ...

Caso scommesse, Fabrizio Corona: "Mala serba contro Fagioli. Zaniolo ha aperto un suo banco" - Sportmediaset Sport Mediaset

Scommesse illegali, Fabrizio Corona blocca le nuove rivelazioni sui giocatori: «Fornirò prove e testimonianze in tv» Open

La rivelazione annunciata attraverso Dillinger News questa volta si sgonfia subito. Se nelle puntate precedenti il sito di Corona era stato chirurgico nell’esporre e anticipare i fatti, questa volta c ...In un recente post pubblicato sul profilo social dillingernews, Fabrizio Corona mostra un video che raffigura l’attaccante della Roma, Sardar Azmoun, mentre si trovava in tribuna a vedere una partita ...