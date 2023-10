FABRIZIO CORONA | “È GIUSTO CHE LA RAI MI PAGHI PERCHÈ FACCIO INFORMAZIONE”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 17 ottobre 2023)è tornato al centro dell’attenzione dopo le rivelazioni sui nomi di alcuni calciatori coinvolti nelle scommesse illegali. Dopo le interviste a Domenica In e Belve, questa sera sarà l’ospite più atteso di Avanti Popolo, il nuovo talk show di Nunzia De Girolamo su Rai3. Ha promesso di portare altre prove, farà ancora nomi e nuove rivelazioni scottanti. Quanto ha preso per queste ospitate sulla tv pubblica? “Mi hanno dato più di 30.000 euro” ha risposto al telefono nel corso de “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani, spiegando perché non bisogna scandalizzarsi. Èche la Rai miperché. Farò un grandissimo risultato di share ma nel caso del programma della De Girolamo parte del cachet lo devolverò in favore di una società che cura la ...