Europei U21 | Nunziata | “C’è soddisfazione | una grande prova”

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Sicuramente c’è, abbiamo fatto unaprestazione contro una squadra forte. Siamo riusciti a tenere i ritmi alti e a riconquistare tanti palloni. Vittoria meritata dopo una prestazione di intensità. Quando si giocano queste partite è fondamentale fare i tre punti, faccio i complimenti ai ragazzi. Sono stati bravi. Tutta la squadra è in crescita, sono molto contento che Baldanzi ed Esposito abbiano fatto gol”. A dirlo è il tecnico dell’Under 21, Carmine, ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto 2-0 contro la Norvegia. Sulla titolarità di Casadei: “Ho scelto lui per intensità, ha caratteristiche diverse rispetto a Miretti”. SportFace.

L'Italia batte 2 - 0 la Norvegia nel match della terza giornata delle qualificazioni aglidi categoria del 2025. La prima conclusione della partita è degli ospiti, con Musisha che si libera e calcia col mancino: palla fuori. Poco dopo è un contropiede 3 vs 2 a generare qualche ...

Diretta Italia-Norvegia 2-0: segui la gara di qualificazione agli Europei U21 LIVE Corriere dello Sport

LIVE Italia-Norvegia 2-0, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: Esposito e Baldanzi firmano le reti di una vittoria ... OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5' Baldanzi toccato duro ma resta in campo. 3' Ritmi molto bassi in questo inizio di partita, Baldanzi agisce da supporta alla punta. 1' Inizia la partita! 17 ...Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Arriva il secondo successo consecutivo, dopo quello con la Turchia, per gli azzurrini del neo ct Nunziata nelle qualificazioni all'Europeo U21. Successo in casa contro la N ...