Europee | Foti FdI | “Difficile fare previsioni Sulle elezioni in Polonia…”

Leggi su notizie

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tommaso, capogruppo FdI alla Camera, in un’intervista a ‘Il Messaggero’: “in anticipo non è mai semplice”. Tommaso, capogruppo FdI alla Camera, in un’intervista a Il Messaggero ha affrontato diversi temi tra cui anche quello dellein Polonia. “E’ evidente che chi governa da anni non può pagare il conto della situazione internazionale – il pensiero dell’esponente di Fratelli d’Italia – i risultati comunque confermano che Diritto e giustizia resta saldamente il primo partito di Varsavia, con il 37% dei voti. E’ un buon risultato e molto dipenderà da come si formeranno le alleanze“. Il pensiero disuedin Polonia – Notizie.com – © AnsaSu Tusk come premier al posto di Morawiecki ...