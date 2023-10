Europa e libertà | la rinascita della Polonia L’analisi di D’Anna

Leggi su formiche

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’amore per la, particolarmente forte in, in considerazione dei secoli in cui è tragicamente mancata, è tornato a risplendere a Varsavia per l’esito delle elezioni parlamentari. I commentatori politici parlano di seconda liberazione, dopo quella delle prime elezioni libere del 1989 dopo i terribili decenni del regime filo sovietico. Una seconda liberazione dagli otto anni di re?im Kaczy?skiego, il regime Kaczy?ski dal nome dell’ex premier Jaroslaw Kaczynski, leader del partito nazionalista di maggioranza relativa “Diritto e Giustizia” (Pis). Un regime che ha abolito ladi stampa, l’indipendenzamagistratura e reintrodotto il divieto d’aborto, ponendo il Paese in rotta di collisione con l’. Un ottuso conservatorismo nazionalista ostico all’, ...