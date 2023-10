Eurolega 2023 2024 | la 3a giornata su DAZN | Sky Sport e NOW

(Di martedì 17 ottobre 2023) Su Sky, in streaming su NOW euna stagione di basket da non perdere con la Turkish Airlines, la massima competizione di basket per club a livello europeo, che scende in campo per le partite della 3a. L’offerta di basket sututtavia non finisce qui: in diretta anche la … L'articolo proviene dain TV.

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria sull'Olympiacos (la seconda di fila in tutte le competizioni), che per l'Olimpia Milano è già tempo di proiettarsi verso la prossima sfida di, una delle più suggestive, contro il Real Madrid. Gli spagnoli sono a punteggio pieno nella competizione, come il Barcellona, con tre vittorie conquistate in altrettante gare, mentre la ...

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito in Prefettura a Bologna ha disposto misure straordinarie in vista dell'incontro di basket dell'Eurolega tra Virtus ...Basket, obiettivo prima vittoria stagionale in casa in Eurolega per la Virtus Bologna questa sera contro l'Alba Berlino ...