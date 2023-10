EuroCup basket | terza giornata | Venezia cerca la prima vittoria | ultime e diretta tv

(Di martedì 17 ottobre 2023) Torna su campo continentale la nuova tornata della seconda coppa europea che aprirà, come da programma, il menù della pallacanestro del Vecchio Continente mandando in campo le prime sfide dal sapore speciale. Emozioni e sogni, paure e incertezze s’intersecano in questo palcoscenico così scintillante che vedrà in campo, in questo martedì, anche Umana Reyer. Il club italiano è rimasto, marginalmente, coinvolto nello scoppio della guerra in Israele: orginariamente, infatti, l’incontro dei lagunari si sarebbe dovuto svolgere in trasferta, proprio sul campo dell’Hapoel Tel Aviv. L’inizio del conflitto ha ufficializzato rapidamente il cambio di calendario portando ini a giocare il match contro gli israelini in casa facendo slittare, contestualmente, la pericolosa trasferta a dicembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Venezia - Hapoel Tel Aviv , sfida valida come 3giornata del Gruppo A dell'2023/2024 di. Non è iniziata bene la stagione europea per gli uomini di coach Spahija, che hanno perso le prime due partite nella competizione. La formazione ospite, invece, ha vinto ...

Sky Sport - basket: "BKT EuroCup", con due italiane in corsa ... SuperBasket

Eurocup, Reyer Venezia – Hapoel Tel Aviv: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Today.it

Oggi, martedì 17 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dot ...Si gioca al Taliercio per il terzo turno dopo l'inversione di campo stabilita dalla federazione europea a causa del conflitto in terra israeliana ...