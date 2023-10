Eurocup 2023 24 | perde ancora la Reyer Venezia | l’Hapoel Tel Aviv sbanca il Taliercio 97-81

(Di martedì 17 ottobre 2023) Altra sconfitta inper la, la terza in altrettante partite.Telinfatti passa al97-81 grazie ad un super secondo tempo da 56 punti segnati. Vittoria meritata per gli ospiti, che hanno dominato sotto le plance e fatto malissimo alla squadra lagunare anche dalla lunga distanza con uno splendido 12/18 da tre. Parte bene la formazione di casa, che per gran parte del primo tempo rimane avanti fino a sfiorare la doppia cifra. La squadra di Spahija gioca una buona pallacanestro in cui sono soprattutto Tucker e Wiltjer ad andare a segno: sono rispettivamente 9 e 13 i punti all’intervallo per i due mattatori della. Nel finale di secondo quarto però gli israeliani si rifanno sotto e mettono addirittura la testa avanti grazie ...

Il riscatto per una Reyer Venezia ancora senza vittorie dopo due turni di EuroCup Basketball può venire questa sera nella gara casalinga contro l'Hapoel Tel Aviv. In origine si doveva giocare in ...Gli orogranata non riescono a trovare la vittoria in EuroCup e si arrende sotto la pioggia di triple dell’Hapoel che chiudono con quasi il 70% dall’arco.