Essere Maria se non si può essere Marta La diplomazia vaticana in macerie

(Di martedì 17 ottobre 2023) La Santa Sede attivissima per un ruolo di mediazione nei conflitti che infiammano il mondo. Gli equilibrismi di Papa Francesco producono però l'effetto di indignare l'aggressore - Israele come l'Ucraina. Parolin fa il giro delle Ambasciate, poi in tv da Nunzia De Girolamo. Se questi sono gli esiti, meglio optare per la preghiera