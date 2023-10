“Espulsione immediata” Grande Fratello | il caso in piena notte | così il concorrente finisce nei guai

Leggi su tuttivip

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ieriil pubblico del GF 2023 non sapeva più dove guardare. Ogni angolo dello spiato appartamento di Cinecittà meritava la loro attenzione e ancora sembra esseredopo la brusca, quanto inaspettata, nottata. Heidi Baci si è ritirata senza preavviso, ma inoltre unavrebbe detto una bestemmia. Talmente erano tutti distratti per il caos che ha investito Heidi Baci e Massimiliano Varrese e gli autori del GF 2023, che probabilmente non erano al corrente di che cosa avrebbe scatenato il padre della 25enne, che poche ore fa sia il pubblico che i concorrenti non hanno notato questa presunta bestemmia. Il video. “C’è una necessità di cambiare un po’ ed essere più morbidi, soprattutto per quanto riguarda il politically correct. Infatti, da adesso in poi, ogni situazione verrà valutata attentamente e singolarmente. ...